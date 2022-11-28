Погребняк оценил выступление «Зенита» в группе Фонбет Кубка России

Экс-нападающий сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк высказался о выступлении подопечных Сергея Семака в Фонбет Кубка России.

«Не считаю третье место провалом, так как «Зенит» вышел в плей-офф. Ничего страшного в том, что они опустились в «путь регионов» нет. Не удивлюсь, если «Зенит» выиграет турнир», - передает слова Погребняка ТАСС.

Петербургский клуб набрал 11 баллов и занял третье место в своей группе. На второй строчке финишировали самарские «Крылья Советов», а московский «Спартак» выиграл группу.

В последнем туре «Зенит» одолел «красно-белых» в серии пенальти – 4:2.