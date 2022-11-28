Зарема - о победе «Зенита»: «Фиг с ними, с третьим местом их»

Зарема Салихова, жена экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении от петербургского «Зенита» в Кубке России. «Красно-белые» уступили команде Сергея Семака в серии послематчевых пенальти.

«Миллер радовался победе в серии пенальти? Фиг с ними. С третьим местом их. «Спартак» на первом месте в группе», - передает слова Салиховой «РБ Спорт».

Напомним, что встреча завершилась массовой дракой футболистов. По ее итогам удаления схлопотали шестеро игроков: Родригао, Малком, Вильмар Барриос, Александр Соболев, Шамар Николсон, Александр Селихов.