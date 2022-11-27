​«Спартак» ждёт кубковая дуэль с ЦСКА, «Локомотивом» или «Ростовом»

В воскресенье были определены все команды, которые пробились в 1/4 финала Фонбет Кубка России. «Спартак» сохранил первое место в своём квартете, но при этом команде точно будет непросто в четвертьфинале верхней сетки. Согласно регламенту, на этой стадии первые места групп пересекутся со вторыми. При этом друг на друга не могут попасть команды, которые выступали в одной группе.

Таким образом, у «Спартака» есть всего три потенциальных соперника – это «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА. Кто бы ни достался команде Гильермо Абаскаля, битва будет серьёзная.

«Спартак» - действующий обладатель кубка России. В мае «красно-белые» обыграли «Динамо» в финале.