​Кто пробился в 1/4 финала Фонбет Кубка России – все команды

Завершилась первая часть розыгрыша Фонбет Кубка России. В нынешнем сезоне трофей разыгрывается в новом формате, обеспечивающем большее количество игр, что важно при отсутствии еврокубковых матчей.

По итогам воскресных матчей групповой стадии с участием представителей РПЛ определились все команды, которые пробились в 1/4 финала.

В верхнюю часть сетки 1/4 финала вышли: «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Урал» (все - первые места), «Локомотив», «Крылья Советов», «Ростов», ЦСКА (все – вторые места).

В нижнюю часть сетки 1/4 финала вышли: «Пари НН», «Зенит», «Ахмат», «Торпедо» (все – третьи места), «Уфа», «Звезда», «Акрон», «Волга» (все – из пути регионов).