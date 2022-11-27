​«Зенит» занял 3 место в группе Фонбет Кубка России – что это значит

В воскресенье «Зенит» лишь в серии пенальти обыграл «Спартак» в заключительном туре групповой стадии Фонбет Кубка России. По итогам шести матчей команда Сергея Семака набрала 11 очков. «Сине-бело-голубые» заняли третье место в квартете, уступив «Крыльям Советов» (12 очков) и «Спартаку» (13 очков).

«Спартак» и «Крылья Советов» пробились в 1/4 финала Фонбет Кубка России по верхней части сетки, а «Зенит» - по нижней. Это означает, что в феврале питерцы сразятся с одним из представителей пути регионов и, в случае победы, будут дальше двигаться по этой части сетки.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается по новому формату.

Добавим, что действующим обладателем кубка России является «Спартак».