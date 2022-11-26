​Федотов высказался об игре Мойзеса на позиции центрального защитника

После кубковой победы над «Сочи» (2:1) главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал комментарий по поводу использования Мойзеса на позиции центрального защитника.

«Так получается», - сказал Федотов. Рулевой ЦСКА вспомнил, что впервые Мойзес выступал на этой позиции в Оренбурге, когда у команды не было левого центрального защитника.

«С «Динамо» к нему было меньше всего вопросов - и вверх достаточно уверенно держал, показывал отличные скоростные качества, игру один в один. Но еще нужно доработать качественные включения и развитие атаки», - высказался наставник московской команды, чьи слова приведены на официальном сайте ЦСКА.

После первой части чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 очков.