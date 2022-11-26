​Федотов: «Сочи» дома – всегда грозная сила»

ЦСКА завершил выступления в 2022 году гостевой победой над «Сочи» в кубковом матче – 2:1. После игры перед журналистами выступил рулевой «армейцев» Владимир Федотов.

Федотов сказал, что его команда проявила характер, что было важно после серии матчей, в рамках которой у ЦСКА хромала реализация моментов.

«Сочи» дома - всегда грозная сила, поэтому было непросто», - высказался Федотов, чьи слова приводятся на сайте ЦСКА.

Тренер ЦСКА сказал, что в первом тайме его команда ничего не позволила создать «Сочи». Пропущенный «гол в раздевалку» Федотов связал с потерей концентрации и усталостью. Также специалист указал на нехватку чего-то в завершающих фазах атак его команды.