Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Кубок России

Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»

26 Ноября 2022 • 19:29 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Наставник футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин высказался о результате последней игры Фонбет Кубка России против ЦСКА, которая закончилась со счётом 1:2.

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали. К сожалению, провалили первые 15 минут», — цитирует тренера сайт «Сочи». Специалист отметил, что удача в этот вечер отвернулась от коллектива из олимпийской столицы, что не позволило сравнять счёт.

Напомним, что для Точилина эта встреча стала последней во главе «Сочи», который вылетел из Фонбет Кубка России. Президент клуба Борис Ротенберг подтвердил, что новым главным тренером станет Курбан Бердыев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
2.90 3.65 2.37
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
1
2
3.20 3.40 2.32
Видео
27.11.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.83 3.95 4.20
Видео
27.11.22 в 14:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.47 3.45 2.90
Видео
27.11.22 в 16:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.60 5.00
Видео
27.11.22 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.41 4.90 7.80
Видео
27.11.22 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.39 5.00 8.20
Видео
27.11.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.92 3.70 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
19:29 · Кубок России
Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»
19:29 · Кубок России
​«Урал» ушёл на каникулы с серией из 11 матчей без поражений
18:46 · Кубок России
Кечинов — о матче с «Зенитом»: «Надеюсь, что «Спартак» даст бой» 1
18:32 · Кубок России
Веденеев высказался об игре «Зенита» и «Спартака»
18:29 · Кубок России
Ганчаренко заявил, что у «Урала» есть характер
18:00 · Кубок России
«Урал» одолел «Торпедо» и выиграл кубковую группу
17:59 · Кубок России
Победа над «Сочи» не помогла ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России
17:59 · Кубок России
«Шмели» вошли во вкус: Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Торпедо» и выигрыш группы в Кубке России
17:57 · Кубок России
ЦСКА переиграл «Сочи», но рискует упустить победу в группе
17:16 · Кубок России
Камоцци назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
16:40 · Кубок России
Лепёхин считает, что «Зенит» не сможет разгромить «Спартак» в кубковом матче
16:36 · Кубок России
Стрепетов — о матче «Зенит» - «Спартак»: Ждём яркой встречи, никто не будет играть в закрытый футбол
16:11 · Кубок России
Радченко допустил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Без Федуна будет скучно, кого теперь критиковать?»
15:30 · Кубок России
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости