Точилин — о поражении от ЦСКА: «Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра»

Наставник футбольного клуба «Сочи» Александр Точилин высказался о результате последней игры Фонбет Кубка России против ЦСКА, которая закончилась со счётом 1:2.

«Если не смотреть на табло, то мне понравилась игра. Ребята показали хорошую и качественную игру. Во втором тайме мы доминировали. К сожалению, провалили первые 15 минут», — цитирует тренера сайт «Сочи». Специалист отметил, что удача в этот вечер отвернулась от коллектива из олимпийской столицы, что не позволило сравнять счёт.

Напомним, что для Точилина эта встреча стала последней во главе «Сочи», который вылетел из Фонбет Кубка России. Президент клуба Борис Ротенберг подтвердил, что новым главным тренером станет Курбан Бердыев.