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Кубок России

Победа над «Сочи» не помогла ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России

26 Ноября 2022 • 17:59 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Столичный ЦСКА, несмотря на выездную победу над «Сочи» со счетом 2:1, не смог занять первое место в своей группе Фонбет Кубка России. В параллельной встрече «Урал» с таким же результатом переиграл «Торпедо», сумев обеспечить себе лидерство и более выгодные условия в следующей стадии кубкового турнира.

Протокол игры  
Сочи1:2ЦСКА Москва
  3'Ермаков Никита (0:1)
(1:1) Дркушич Ваня45'  
Адамов ДенисМакарчук АртёмЮрганов Игорь 70' (Сиссако Мусса ( 70') Заика Кирилл  64'Дркушич ВаняКравцов Кирилл  65'Маргасов ТимофейРамос Дос Сантос Жоао НатаилтонМелкадзе Георгий 88' (Джорджевич Лука ( 88') Сарвели Владислав 78' (Ушатов Кирилл ( 78') Юсупов Артём
Запасные: Джанаев СосланМещанинов АртёмМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев Амир
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин КириллЩенников ГеоргийЕрмаков Никита 80' (Заболотный Антон ( 80') Гаич Милан IIМухин МаксимОбляков Иван  45' 46' (Карраскаль Хорхе ( 46') Зделар СашаЧалов Фёдор 80' (Мендес Виктор ( 80') Виллиан да Силва 52' (Де Лара Фукс Бруно ( 52')
Запасные: Каптилович ДмитрийАкинфеев ИгорьБоков ДанилаУшаков ЕгорЯковлев Владислав ГеннадьевичМедина ХесусЛукин МатвейГайч Адольфо
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион Фишт".

«Сочи» крайне слабо проводит нынешний сезон. Коллектив Александра Точилина ушел на зимний перерыв на девятой строчке в РПЛ. От зоны переходных матчей «барсы» отрываются на 12 очков, так что могут чувствовать себя в относительной безопасности. В рамках же Фонбет Кубке России южане после пяти туров занимает последнее место в своей группе с двумя очками, отставая от третьего «Торпедо» на пять турнирных баллов, потеряв шансы на продолжение борьбы за трофей.

ЦСКА в нынешнем сезоне играет неплохо, но отрезок в конце октября – начале ноября вызывает немало вопросов. «Армейцы» пришли к зимнему перерыву на пятой строчке в таблице. Догнать первый «Зенит» ЦСКА будет крайне трудно, учитывая отставание в 13 очков. Впрочем, за третье место, которое занимает «Ростов», клуб из российской столицы наверняка сразится, ведь отставание от соперника составляет всего шесть очков. В рамках Фонбет Кубка России к последнему туре ЦСКА подходит вторым в таблице, отставая от «Урала» на один балл. На расстоянии трех очков находится московское «Торпедо».

Футболисты ЦСКА начали встречу мощно, и с первых минут обложили штрафную соперника стандартными положениями. После розыгрыша одного из них пошла подача в центр штрафной. Ермаков оттуда пробил под перекладину, после чего сфера от верхней планки влетела в сетку – 1:0. ЦСКА продолжал давить, и как будто хотел сразу же увеличить свое преимущество. В результате заработанного штрафного с правого края на 13-й минуты в штрафную подавал Зделар. Обляков головой пробивал в дальний угол, но свой коллектив спас голкипер «Сочи», отбив сферу на угловой.

Игроки «армейцев» и не думали успокаиваться, беспокоя оборону сочинцев прострелами и навесами с флангов. В одной из ситуаций на 27-й минуте игры Чалов после заброса в его адрес наносил выстрел по воротам соперника, но послал мяч чуть выше цели. После нереализованного Чаловым момента игру в свои руки и ноги забрали уже южане, которые создали несколько неплохих моментов после стандартов, но никак не могли забить ответный мяч в рамку коллектива Федотова.

Уже в компенсированное время матча Обляков получил карточку желтого цвета от рефери за игру рукой у ворот «Сочи». Неожиданно перед свистком на перерыв южане заработали угловой у ворот ЦСКА. Жоаозиньо выполнил передачу с левого края, а Дркушич пробил головой по позиции Торопа. Тот как-то неосторожно отбил мяч на линию вратарской, откуда сам же защитник «Сочи» и добил сферу в сетку. На перерыв соперники ушли при равном счете.

В перерыве Федотов все же убрал с поля травмировавшегося Ивана Облякова, выпустив вместо него Хорхе Карраскаля. «Армейцы» с первых минут второй половины игры заняли выжидательную тактику и никуда не торопились, ожидая своего шанса впереди. На восьмой минуте второго тайма травму получил и еще один игрок ЦСКА – Виллиан, которого тренерский штаб столичного клуба поменял на Фукса.

На 60-й минуте встречи сочинцы забили гол в свои ворота, причем получился он курьезным. После заброса «армейцев» к воротам соперника Юрганов, пытаясь помешать Чалову добраться до мяча, запустил «свечку» на своей штрафной. В итоге кипер «барсов» оказался отыгранным в эпизоде, а мяч спокойно юркнул в ворота «Сочи». ЦСКА вышел вперед – 2:1. После второго гола, забитого «армейцами», на поле пошла грубая игра, и всего за пару минут Заика и Кравцов за фолы различного калибра обзавелись карточками желтого цвета.

Сочинцы и не думали проигрывать, а потому выпустили на поле Сиссако, Джорджевича и Ушатова на поле, в то время, как «армейцы» доверились Заболотному и Мендесу. Замены ни к чему интересному не привели. ЦСКА одержал победу над «Сочи», но все равно остался в группе вторым.

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