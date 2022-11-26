Победа над «Сочи» не помогла ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России

Столичный ЦСКА, несмотря на выездную победу над «Сочи» со счетом 2:1, не смог занять первое место в своей группе Фонбет Кубка России. В параллельной встрече «Урал» с таким же результатом переиграл «Торпедо», сумев обеспечить себе лидерство и более выгодные условия в следующей стадии кубкового турнира.

«Сочи» крайне слабо проводит нынешний сезон. Коллектив Александра Точилина ушел на зимний перерыв на девятой строчке в РПЛ. От зоны переходных матчей «барсы» отрываются на 12 очков, так что могут чувствовать себя в относительной безопасности. В рамках же Фонбет Кубке России южане после пяти туров занимает последнее место в своей группе с двумя очками, отставая от третьего «Торпедо» на пять турнирных баллов, потеряв шансы на продолжение борьбы за трофей.

ЦСКА в нынешнем сезоне играет неплохо, но отрезок в конце октября – начале ноября вызывает немало вопросов. «Армейцы» пришли к зимнему перерыву на пятой строчке в таблице. Догнать первый «Зенит» ЦСКА будет крайне трудно, учитывая отставание в 13 очков. Впрочем, за третье место, которое занимает «Ростов», клуб из российской столицы наверняка сразится, ведь отставание от соперника составляет всего шесть очков. В рамках Фонбет Кубка России к последнему туре ЦСКА подходит вторым в таблице, отставая от «Урала» на один балл. На расстоянии трех очков находится московское «Торпедо».

Футболисты ЦСКА начали встречу мощно, и с первых минут обложили штрафную соперника стандартными положениями. После розыгрыша одного из них пошла подача в центр штрафной. Ермаков оттуда пробил под перекладину, после чего сфера от верхней планки влетела в сетку – 1:0. ЦСКА продолжал давить, и как будто хотел сразу же увеличить свое преимущество. В результате заработанного штрафного с правого края на 13-й минуты в штрафную подавал Зделар. Обляков головой пробивал в дальний угол, но свой коллектив спас голкипер «Сочи», отбив сферу на угловой.

Игроки «армейцев» и не думали успокаиваться, беспокоя оборону сочинцев прострелами и навесами с флангов. В одной из ситуаций на 27-й минуте игры Чалов после заброса в его адрес наносил выстрел по воротам соперника, но послал мяч чуть выше цели. После нереализованного Чаловым момента игру в свои руки и ноги забрали уже южане, которые создали несколько неплохих моментов после стандартов, но никак не могли забить ответный мяч в рамку коллектива Федотова.

Уже в компенсированное время матча Обляков получил карточку желтого цвета от рефери за игру рукой у ворот «Сочи». Неожиданно перед свистком на перерыв южане заработали угловой у ворот ЦСКА. Жоаозиньо выполнил передачу с левого края, а Дркушич пробил головой по позиции Торопа. Тот как-то неосторожно отбил мяч на линию вратарской, откуда сам же защитник «Сочи» и добил сферу в сетку. На перерыв соперники ушли при равном счете.

В перерыве Федотов все же убрал с поля травмировавшегося Ивана Облякова, выпустив вместо него Хорхе Карраскаля. «Армейцы» с первых минут второй половины игры заняли выжидательную тактику и никуда не торопились, ожидая своего шанса впереди. На восьмой минуте второго тайма травму получил и еще один игрок ЦСКА – Виллиан, которого тренерский штаб столичного клуба поменял на Фукса.

На 60-й минуте встречи сочинцы забили гол в свои ворота, причем получился он курьезным. После заброса «армейцев» к воротам соперника Юрганов, пытаясь помешать Чалову добраться до мяча, запустил «свечку» на своей штрафной. В итоге кипер «барсов» оказался отыгранным в эпизоде, а мяч спокойно юркнул в ворота «Сочи». ЦСКА вышел вперед – 2:1. После второго гола, забитого «армейцами», на поле пошла грубая игра, и всего за пару минут Заика и Кравцов за фолы различного калибра обзавелись карточками желтого цвета.

Сочинцы и не думали проигрывать, а потому выпустили на поле Сиссако, Джорджевича и Ушатова на поле, в то время, как «армейцы» доверились Заболотному и Мендесу. Замены ни к чему интересному не привели. ЦСКА одержал победу над «Сочи», но все равно остался в группе вторым.