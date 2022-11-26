ЦСКА переиграл «Сочи», но рискует упустить победу в группе

Завершился групповой этап Фонбет Кубка России. ЦСКА боролся за первое место с «Уралом» и должен был обязательно обыгрывать на выезде «Сочи». Уже на третьей минуте москвичи повели после флангового прострела в центр штрафной и удара Никиты Ермакова под перекладину. Гости создавали хорошие моменты, но дальше отличились соперники. Перед свистком на перерыв после корнера Ваня Дркушич вторым ударом все же пробил в цель. Ключевой стала ошибка Игоря Юрганова, который мешал Фёдору Чалову нанести удар, получилась «свеча», и голкипер не сумел выручить.

2:1, ЦСКА пока лидирует в своём квартете, но всё будет зависеть от исхода параллельного матча, в котором «Урал» обыгрывает «Торпедо» (2:1).