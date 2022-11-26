ЦСКА переиграл «Сочи», но рискует упустить победу в группе

Завершился групповой этап Фонбет Кубка России. ЦСКА боролся за первое место с «Уралом» и должен был обязательно обыгрывать на выезде «Сочи». Уже на третьей минуте москвичи повели после флангового прострела в центр штрафной и удара Никиты Ермакова под перекладину. Гости создавали хорошие моменты, но дальше отличились соперники. Перед свистком на перерыв после корнера Ваня Дркушич вторым ударом все же пробил в цель. Ключевой стала ошибка Игоря Юрганова, который мешал Фёдору Чалову нанести удар, получилась «свеча», и голкипер не сумел выручить.
2:1, ЦСКА пока лидирует в своём квартете, но всё будет зависеть от исхода параллельного матча, в котором «Урал» обыгрывает «Торпедо» (2:1).
Протокол игры
|3'Ермаков Никита (0:1)
|(1:1) Дркушич Ваня45'
|60' Юрганов Игорь (1:2)
Адамов Денис•Макарчук Артём•Юрганов Игорь70' (Сиссако Мусса (70') •Заика Кирилл• 64'Дркушич Ваня•Кравцов Кирилл• 65'Маргасов Тимофей•Рамос Дос Сантос Жоао Натаилтон•Мелкадзе Георгий88' (Джорджевич Лука (88') •Сарвели Владислав78' (Ушатов Кирилл (78') •Юсупов Артём
Тороп Владислав•Мойзес Моура•Набабкин Кирилл•Щенников Георгий•Ермаков Никита80' (Заболотный Антон (80') •Гаич Милан II•Мухин Максим•Обляков Иван 45'46' (Карраскаль Хорхе (46') •Зделар Саша•Чалов Фёдор80' (Мендес Виктор (80') •Виллиан да Силва52' (Де Лара Фукс Бруно (52')
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион Фишт".
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