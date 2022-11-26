Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Polsha Польша 4 Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Avstraliya Австралия 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Кубок России

ЦСКА переиграл «Сочи», но рискует упустить победу в группе

26 Ноября 2022 • 17:57 Комментировать
Сочи
1:2
ЦСКА Москва
окончен

Завершился групповой этап Фонбет Кубка России. ЦСКА боролся за первое место с «Уралом» и должен был обязательно обыгрывать на выезде «Сочи». Уже на третьей минуте москвичи повели после флангового прострела в центр штрафной и удара Никиты Ермакова под перекладину. Гости создавали хорошие моменты, но дальше отличились соперники. Перед свистком на перерыв после корнера Ваня Дркушич вторым ударом все же пробил в цель. Ключевой стала ошибка Игоря Юрганова, который мешал Фёдору Чалову нанести удар, получилась «свеча», и голкипер не сумел выручить.

2:1, ЦСКА пока лидирует в своём квартете, но всё будет зависеть от исхода параллельного матча, в котором «Урал» обыгрывает «Торпедо» (2:1).

Протокол игры  
Сочи1:2ЦСКА Москва
  3'Ермаков Никита (0:1)
(1:1) Дркушич Ваня45' 60' Юрганов Игорь (1:2)
Адамов ДенисМакарчук АртёмЮрганов Игорь 70' (Сиссако Мусса ( 70') Заика Кирилл  64'Дркушич ВаняКравцов Кирилл  65'Маргасов ТимофейРамос Дос Сантос Жоао НатаилтонМелкадзе Георгий 88' (Джорджевич Лука ( 88') Сарвели Владислав 78' (Ушатов Кирилл ( 78') Юсупов Артём
Запасные: Джанаев СосланМещанинов АртёмМартовой ДаниилШипунов ТимофейЗаболотный НиколайБатырев Амир
Тороп ВладиславМойзес МоураНабабкин КириллЩенников ГеоргийЕрмаков Никита 80' (Заболотный Антон ( 80') Гаич Милан IIМухин МаксимОбляков Иван  45' 46' (Карраскаль Хорхе ( 46') Зделар СашаЧалов Фёдор 80' (Мендес Виктор ( 80') Виллиан да Силва 52' (Де Лара Фукс Бруно ( 52')
Запасные: Каптилович ДмитрийАкинфеев ИгорьБоков ДанилаУшаков ЕгорЯковлев Владислав ГеннадьевичМедина ХесусЛукин МатвейГайч Адольфо
26 ноября. Стадион "Олимпийский стадион Фишт".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Сочи Сочи
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
2.90 3.65 2.37
Видео
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Урал Урал
1
2
3.20 3.40 2.32
Видео
27.11.22 в 14:00
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.83 3.95 4.20
Видео
27.11.22 в 14:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.47 3.45 2.90
Видео
27.11.22 в 16:00
Зенит Зенит
Спартак Москва Спартак Москва
1.60 4.60 5.00
Видео
27.11.22 в 16:00
Крылья Советов Крылья Советов
Факел Факел
1.41 4.90 7.80
Видео
27.11.22 в 19:00
Краснодар Краснодар
Химки Химки
1.39 5.00 8.20
Видео
27.11.22 в 19:00
Локомотив Москва Локомотив Москва
Пари НН Пари НН
1.92 3.70 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
18:00 · Кубок России
«Урал» одолел «Торпедо» и выиграл кубковую группу
17:59 · Кубок России
Победа над «Сочи» не помогла ЦСКА занять первое место в группе Фонбет Кубка России
17:59 · Кубок России
«Шмели» вошли во вкус: Дубль Бикфалви принёс «Уралу» победу над «Торпедо» и выигрыш группы в Кубке России
17:57 · Кубок России
ЦСКА переиграл «Сочи», но рискует упустить победу в группе
17:16 · Кубок России
Камоцци назвал фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
16:40 · Кубок России
Лепёхин считает, что «Зенит» не сможет разгромить «Спартак» в кубковом матче
16:36 · Кубок России
Стрепетов — о матче «Зенит» - «Спартак»: Ждём яркой встречи, никто не будет играть в закрытый футбол
16:11 · Кубок России
Радченко допустил, что «Спартак» способен обыграть «Зенит»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Мутко: «Без Федуна будет скучно, кого теперь критиковать?»
15:30 · Кубок России
«Сочи» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
15:30 · Кубок России
«Торпедо» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
15:07 · Кубок России
Дмитриев: «У каждого игрока «Зенита» есть желание отомстить «Спартаку»
14:42 · Кубок России
​Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на последний матч в 2022 году
14:38 · Кубок России
Мостовой не уверен, что сможет посмотреть игру «Спартака» с «Зенитом»
14:29 · Кубок России
​Деменко: «Не думаю, что матч «Зенит» - «Спартак» вызовет большой интерес болельщиков»
Все новости