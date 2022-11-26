​Акинфеев в запасе: ЦСКА назвал состав на последний матч в 2022 году

В субботу ЦСКА проведёт последний матч в 2022 году – против «Сочи» в рамках шестого тура группового этапа Фонбет Кубка России. Рулевой московских «армейцев» Владимир Федотов принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Щенников, Мойзес, Зделар, Мухин, Обляков, Ермаков, Чалов.

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев начнёт игру в запасе. С капитанской повязкой «армейцев» на поле выведет Кирилл Набабкин.

Кубковый матч «Сочи» - ЦСКА стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на страницах портала LiveResult.