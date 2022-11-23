Еремякин: «Оренбург» доминировал и показывал свою игру в матче с «Ростовом»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался после победы над «Ростовом» (4:2) в матче пятого тура Фонбет Кубка России.

«Думаю, что первые 60 минут «Оренбург» доминировал, показывал свою игру, потом начали играть на удержание. В принципе, это было не просто, но наши футболисты были молодцом», — приводит слова Еремякина «Спорт-Экспресс».

Функционер заявил, что является реалистом, «Оренбургу» будет тяжело занять первое место в своей группе, но главная задача — выход в плей-офф.

На данный момент «Оренбург» возглавляет группу C, набрав 8 очков после пяти туров. На второй строчке находится «Динамо» (7 очков), тройку замыкает «Ахмат» (6) и на последнем месте — «Ростов» (6).