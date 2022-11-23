Карпин прокомментировал поражение от «Оренбурга»

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о поражении «Оренбургу» в пятом туре Фонбет Кубка России.

«Впечатления неоднозначные. Не могу выделить сегодня кого-то из игроков. После двух пропущенных мячей стали играть получше, но, все равно, не так как планировали. В концовке встречи могли забивать ещё, не повезло», — заявил главный тренер сборной России, чьи слова приводит пресс-служба команды. Специалист отметил, что теперь придётся играть на победу в последнем матче групповой стадии.

Напомним, что на счету «жёлто-синих» шесть баллов, что является худшем показателем в квартете. В заключительном туре «Ростов» примет в родных стенах «Ахмат».