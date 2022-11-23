Долгов высказался о своём незабитом пенальти паненкой в матче с «Пари НН»

Нападающий «Химок» Александр Долгов высказался после поражения в матче пятого тура Фонбет Кубка России от «Пари НН» (1:1, 1:3 по пен.).

«Болельщики в ярости от незабитого пенальти паненкой? Если бы я решился ударить в левый угол, Нигматуллин угадал бы. Не вижу большой разницы, мне просто немного не повезло», — заявил Долгов «РБ Спорту».

В текущем сезоне 24-летний форвард принял участие в трех матчах Фонбет Кубка России, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

«Химки» занимают последнее 4-е место в турнирной таблице группы А, набрав два очка после пяти туров. Подмосковный клуб потерял шансы на выход в плей-офф турнира, отстав от «Краснодара» (3-е место) на пять баллов.