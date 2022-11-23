Тарханов: «Химки» плохо били пенальти в матче с «Пари НН», так пробивать нельзя

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о результате матча 5-го тура Фонбет Кубка России «Химки» - «Пари НН» (1:1, 1:3 по пен.).

«Победитель определился только по пенальти. Так, конечно, ничья. Однако нижегородцы вроде получше выглядели, моментов побольше было», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

По мнению эксперта, «Химки» плохо били пенальти, так нельзя исполнять одиннадцатиметровые удары.

В заключительном туре группового этапа Фонбет Кубка России «Химки» сыграют с «Краснодаром», а «Пари НН» встретится с «Локомотивом». Оба матча пройдут 27 ноября.