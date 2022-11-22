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Кубок России

«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки»

22 Ноября 2022 • 19:33 Комментировать
Химки
1:1
Пари НН
окончен после пенальти

В Фонбет Кубке России сыгран ещё один матч пятого тура. «Пари НН» на правах лидера квартета А гостил у «Химок», которые являются явным аутсайдером осенней стадии. Гол Александра Руденко на 40-й минуте позволил болельщикам подмосковной команды надеяться на первую победу. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Виктора Александрова - 1:1.

В серии послематчевых пенальти победили игроки «Пари НН». Бывшая команда Михаила Галактионова - единоличный лидер с 10 очками, соперник финишировал последним (2 очка).

Протокол игры  
Химки

1:1

(пен. 3:1)

Пари НН
(1:0) Руденко Александр Александрович40'  
  65'Александров Виктор (1:1)
Митрюшкин АнтонНикитин АлексейЧёрный АртурБоженов Кирилл 70' (Магомедов Бутта ( 70') Глушаков Денис 70' (Идову Брайн Оладапо ( 70'  80') Гбане Роман МориКазанцев ДанилСадыгов ИльяРуденко Александр Александрович  39'Долгов Александр  86'Главчич Неманья
Запасные: Гудиев ВиталийАхмаев Саид-АлиМалыхин ДмитрийВолков ЗахарДулаев Джамбулат
Нигматуллин АртурАлександров ВикторКаккоев Никита 63' (Стоцкий Дмитрий ( 63') Корнюшин ДаниилМасоэро Лукас ГабриэльМихайлов ИванЮлдошев ИброгимхалилКротов Вячеслав  65' 80' (Янсане Момо ( 80') Майга Мамаду 39' (Калинский Николай ( 39') Рыбчинский Дмитрий 46' (Жоао Фелисио Мендеш ( 46') Сулейманов Тимур 80' (Шильцов Константин ( 80')
Запасные: Берковский ИльяЖигулёв ИльяСевикян ЭдгарНабиуллин ЭльмирГоцук КириллКобесов ДавидГойло Никита
22 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

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