«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки»

В Фонбет Кубке России сыгран ещё один матч пятого тура. «Пари НН» на правах лидера квартета А гостил у «Химок», которые являются явным аутсайдером осенней стадии. Гол Александра Руденко на 40-й минуте позволил болельщикам подмосковной команды надеяться на первую победу. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Виктора Александрова - 1:1.
В серии послематчевых пенальти победили игроки «Пари НН». Бывшая команда Михаила Галактионова - единоличный лидер с 10 очками, соперник финишировал последним (2 очка).
Протокол игры
|(1:0) Руденко Александр Александрович40'
|65'Александров Виктор (1:1)
Митрюшкин Антон•Никитин Алексей•Чёрный Артур•Боженов Кирилл70' (Магомедов Бутта (70') •Глушаков Денис70' (Идову Брайн Оладапо (70') • 80'Гбане Роман Мори•Казанцев Данил•Садыгов Илья•Руденко Александр Александрович• 39'Долгов Александр• 86'Главчич Неманья
Нигматуллин Артур•Александров Виктор•Каккоев Никита63' (Стоцкий Дмитрий (63') •Корнюшин Даниил•Масоэро Лукас Габриэль•Михайлов Иван•Юлдошев Иброгимхалил•Кротов Вячеслав 65'80' (Янсане Момо (80') •Майга Мамаду39' (Калинский Николай (39') •Рыбчинский Дмитрий46' (Жоао Фелисио Мендеш (46') •Сулейманов Тимур80' (Шильцов Константин (80')
22 ноября. Стадион "Арена Химки" (Химки).
Бан пользователя