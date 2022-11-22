«Пари НН» в серии пенальти обыграл «Химки»

В Фонбет Кубке России сыгран ещё один матч пятого тура. «Пари НН» на правах лидера квартета А гостил у «Химок», которые являются явным аутсайдером осенней стадии. Гол Александра Руденко на 40-й минуте позволил болельщикам подмосковной команды надеяться на первую победу. Соперник отыгрался в середине второго тайма после удара Виктора Александрова - 1:1.

В серии послематчевых пенальти победили игроки «Пари НН». Бывшая команда Михаила Галактионова - единоличный лидер с 10 очками, соперник финишировал последним (2 очка).