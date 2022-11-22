«Динамо» подтвердило, что Норманн не сыграет в этом году

Норвежский полузащитник Матиас Норманн действительно не поможет московскому «Динамо» в оставшихся матчах в этом году. Об этом на запрос корреспондента «Спорт-экспресса» рассказала пресс-служба «бело-голубых».

«Сможет ли Норманн сыграть за «Динамо» до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча Кубка», - сказали в столичном клубе.

Напомним, что скандинавский футболист выступает за столичный коллектив на правах аренды из «Ростова». В нынешнем сезоне Матиас поучаствовал в шести поединках «Динамо», в которых не отметился голевыми действиями.

В этом месяце москвичи проведут два матча в Фонбет Кубке России – против «Ахмата» и «Оренбурга».