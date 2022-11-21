Агент Сильянова рассказал о состоянии игрока

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, ответил на вопрос о состоянии игрока. Напомним, футболист получил травму в товарищеском матче между сборными России и Узбекистаном (0:0).

«Команда только ночью прилетела. Пока нет результатов обследования. Как Александр себя чувствует? Хромает», — заявил Шпинёв «РБ Спорту».

Агент отметил, что не знает, сможет ли защитник принять участие в предстоящих матчах Фонбет Кубка России.

23 ноября «Ростов» сыграет с «Оренбургом» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России, а в заключительном туре примет на своем поле «Ахмат» (27 ноября).