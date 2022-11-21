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Кубок России

Агент Сильянова рассказал о состоянии игрока

21 Ноября 2022 • 15:42 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
1 2.08 X 3.85 2 3.20
23.11 14:00

Вадим Шпинёв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, ответил на вопрос о состоянии игрока. Напомним, футболист получил травму в товарищеском матче между сборными России и Узбекистаном (0:0).

«Команда только ночью прилетела. Пока нет результатов обследования. Как Александр себя чувствует? Хромает», — заявил Шпинёв «РБ Спорту».

Агент отметил, что не знает, сможет ли защитник принять участие в предстоящих матчах Фонбет Кубка России.

23 ноября «Ростов» сыграет с «Оренбургом» в рамках пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России, а в заключительном туре примет на своем поле «Ахмат» (27 ноября).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Сборная России Вадим Шпинёв Александр Сильянов
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