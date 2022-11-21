Карпин высказался о травме Песьякова

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о повреждении голкипера «Ростова» Сергея Песьякова. Вратарь получил травму во время контрольного поединка против команды Таджикистана (0:0).

«Думаю, участие Песьякова в игре с «Ахматом» под вопросом. Если все будет нормально, то сыграет. Почему нет?» - приводит слова специалиста «Чемпионат».

В сезоне-2022/2023 Сергей провел за команду из Ростова-на-Дону 20 поединков, в которых пропустил 30 голов.

В этом месяце «Ростов» проведет два матча в Фонбет Кубке России – против «Оренбурга» и «Ахмата».