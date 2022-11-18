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Назначены судьи на матчи «Спартака» и ЦСКА в Фонбет Кубке России

18 Ноября 2022 • 16:49 Комментировать

Пресс-служба Российского футбольного союза представила судейские бригады, которые получили назначения на матчи пятого тура группового этапа Фонбет Кубка России.

Поединок между «Краснодаром» и московским «Локомотивом» обслужит Сергей Карасёв. На матче «Крыльев Советов» против «Спартака» отработает Павел Кукуян. Назначение на противостояние «Урала» и ЦСКА получил Артём Чистяков.

Эти и другие матчи состоятся 22-23 ноября.

Напомним, что Российская премьер-лига ушла на зимний перерыв. Лидером турнира является «Зенит», вторым идет «Спартак», а топ-3 замыкает «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва ЦСКА Москва Сергей Карасёв Павел Кукуян
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