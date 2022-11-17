Малком прокомментировал победу «Зенита» над «Факелом»

Хавбек петербургского «Зенит» Малком высказался относительно победы над воронежским «Факелом» в матче Фонбет Кубка России. Встреча групповой стадии завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0.

«Важная победа, здорово, что мне удается забивать и помогать «Зениту». Нужно продолжать работать, всегда думая о командных интересах, и, конечно же, отличаться еще чаще», - приводятся слова бразильца на официальном сайте петербургского клуба.

Стоит отметить, что подопечным Сергея Семака осталось провести еще поединок с московским «Спартаком», после чего команда отправится на зимний перерыв. Матч против «красно-белых» пройдет 27 ноября в Санкт-Петербурге.