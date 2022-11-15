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Кубок России

Динияр Билялетдинов: ЧМ? Я буду смотреть Кубок России

15 Ноября 2022 • 15:54 Комментировать (1)

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, что он выберет между матчами чемпионата мира и Фонбет Кубка России.

«Я буду смотреть Кубок. У меня нет настроя смотреть каждый матч чемпионата мира. Мне вообще все равно», — приводит слова Билялетдинова Legalbet.

Футболист отметил, что планирует посмотреть максимальное количество матчей Кубка России, какие только сможет.

Напомним, 5-й тур группового этапа Фонбет Кубка России пути РПЛ стартует 16 ноября игрой между «Факелом» и «Зенитом», а уже сегодня, 15 ноября, «Уфа» принимает на своем поле махачкалинское «Динамо» в рамках 1/8 финала пути регионов, LiveResult проводит текстовую трансляцию этой встречи.  

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Динияр Билялетдинов
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Комментарии (1)
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Прям щас
15 Ноября 2022 в 16:02
правильно, зачем читать книги, когда можно читать повестку гг
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Уфа Уфа
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