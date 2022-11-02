Порядина: «У нас всегда одна цель — выиграть»

Главный тренер женского петербургского «Зенита» Ольга Порядина прокомментировала предстоящий финал Кубка России против столичного ЦСКА.

«У нас всегда одна цель — ​выиграть. Неважно, что за матч и какой соперник», - приводит слова Порядиной официальный сайт клуба.

Наставница петербуржцев тем не менее отметила особую важность финала Кубка страны.

Финал Кубка России между клубом из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА состоится четвёртого ноября в городе на Неве. «Зенит» подходит к данному поединку в статусе чемпионок России, ЦСКА – в качестве вице-чемпионок страны. В чемпионате разница между клубами составила три очка.