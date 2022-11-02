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Кубок России

Аюкин: «Будем стараться обыграть «Звезду»

02 Ноября 2022 • 22:14 Комментировать
КАМАЗ
2:0
Енисей
окончен

Капитан «КАМАЗа» Руслан Аюкин высказал своё мнение по поводу матча следующего раунда Кубка России.

«Будем стараться обыграть «Звезду», чтобы привезти команду из РПЛ в город Набережные Челны», - цитирует Аюкна «Матч Премьер».

Специалист признался, что не имел удовольствия наблюдать ни за одним поединком, проведённым петербургской «Звездой», однако предположил, что раз наставником коллектива является бывший игрок «красно-белых»  Дмитрий Комбаров, то стало быть контроль мяча у команды должен быть на высоком уровне, ровно как и заготовленные игровые комбинации, свойственные спартаковцам.

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Евро-Футбол.Ру,
Камаз Кубок России Руслан Аюкин
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