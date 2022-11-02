Маурисио: «Сегодня у нас плохой результат, поражение»

Полузащитник московской «Родины» Жозе Маурисио прокомментировал поражение своей команды в матче Фонбет Кубка России против петербургской «Звезды» (3:4).

«Думаю, мы можем играть лучше. Сегодня у нас плохой результат, поражение», - цитирует Маурисио «Матч ТВ».

Футболист считает, что необходимо проанализировать все совершённые во время поединка ошибки с целью недопущения их в дальнейшем. Каждый член коллектива испытывает отрицательные эмоции касательно поражения, однако всем необходимо продолжать работать дальше, сказал спортсмен.

Маурисио отметил, что уровень турнира для него не имеет значения.

«Я всегда стараюсь играть хорошо и помогать команде», - добавил игрок.