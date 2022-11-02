«Уфа» прошла брянское «Динамо» благодаря раннему голу

Завершился первый из намеченных на сегодня матчей 1/16 финала Фонбет Кубка России. «Уфа» принимала брянское «Динамо» и добилась успеха благодаря быстрому голу. Эгаш Касинтура забил уже на девятой минуте. Отметим, что гости провели заключительную треть поединка вдесятером.
Во вторник в следующий раунд Кубка также вышел «КАМАЗ», обыгравший «Енисей» со счетом 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Касинтура Эгаш9'
Кукушкин Иван•Ботака-Иобома Эрвинг•Конюхов Вадим•Никитин Алексей88' (Ахатов Данил (88') •Плиев Константин•Плиев Заурбек•Темников Иван•Касинтура Эгаш•Евсеев Алексей•Фищенко Руслан83' (Емельянов Данила (83') •Минаев Роман61' (Голубев Артём (61')
Сухорученко Илья•Луппа Данил•Евтушенко Сергей•Фомичев Даниил•Дрогунов Владислав•Пикатов Дмитрий35' (Новик Антон (35') •Новиков Максим•Мараев Николай70' (Медведев Артем (70') •Молчанов Дмитрий70' (Соболев Денис (70') •Оленев Александр•Лопатин Даниил
02 ноября. Стадион "BetBoom Arena (Ufa)".
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