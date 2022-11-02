«Уфа» прошла брянское «Динамо» благодаря раннему голу

Завершился первый из намеченных на сегодня матчей 1/16 финала Фонбет Кубка России. «Уфа» принимала брянское «Динамо» и добилась успеха благодаря быстрому голу. Эгаш Касинтура забил уже на девятой минуте. Отметим, что гости провели заключительную треть поединка вдесятером.

Во вторник в следующий раунд Кубка также вышел «КАМАЗ», обыгравший «Енисей» со счетом 2:0.