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Кубок России

«Уфа» прошла брянское «Динамо» благодаря раннему голу

02 Ноября 2022 • 13:54 Комментировать
Уфа
1:0
Динамо Брянск
окончен

Завершился первый из намеченных на сегодня матчей 1/16 финала Фонбет Кубка России. «Уфа» принимала брянское «Динамо» и добилась успеха благодаря быстрому голу. Эгаш Касинтура забил уже на девятой минуте. Отметим, что гости провели заключительную треть поединка вдесятером.

Во вторник в следующий раунд Кубка также вышел «КАМАЗ», обыгравший «Енисей» со счетом 2:0.

Протокол игры  
Уфа1:0Динамо Брянск
(1:0) Касинтура Эгаш9'  
Кукушкин ИванБотака-Иобома ЭрвингКонюхов ВадимНикитин Алексей 88' (Ахатов Данил ( 88') Плиев КонстантинПлиев ЗаурбекТемников ИванКасинтура ЭгашЕвсеев АлексейФищенко Руслан 83' (Емельянов Данила ( 83') Минаев Роман 61' (Голубев Артём ( 61')
Запасные: Ушахин ЛевКарп КэтэлинМасалов АлександрВафиев МаксимСухов АлександрЕрофеев ДаниилОртис ДиланПогосов АртёмЧернов Алексей
Сухорученко ИльяЛуппа ДанилЕвтушенко СергейФомичев ДаниилДрогунов ВладиславПикатов Дмитрий 35' (Новик Антон ( 35') Новиков МаксимМараев Николай 70' (Медведев Артем ( 70') Молчанов Дмитрий 70' (Соболев Денис ( 70') Оленев АлександрЛопатин Даниил
Запасные: Гордеев КириллКатаев НикитаМарин ЮрийЧувасов ДанилаЕфимчук АндрейНовиков Александр II
02 ноября. Стадион "BetBoom Arena (Ufa)".

 

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