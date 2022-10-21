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Кубок России

Кирьяков объяснил причину неудачных результатов в Фонбет Кубке России

21 Октября 2022 • 14:59 Комментировать

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказался о результатах «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«С чем связываю неудачи «Зенита» в Кубке России? С расслабленностью. Расслабились, так как все хорошо складывается, неплохо идут в чемпионате», — заявил Кирьяков Rusfootball.

По словам специалиста, новый формат Фонбет Кубка России убивает все желание у команд из низших лиг попытаться навязать конкуренцию клубам Российской премьер-лиги, все сделали для того, чтобы больше матчей проходило между командами элитного дивизиона, но интереса это не прибавило.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы D, набрав 6 очков после четырех туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Кирьяков Ленинградец
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