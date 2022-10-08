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Кубок России

Новиков: «Проводить финал каждого Кубка в «Лужниках» - это правильно»

08 Октября 2022 • 02:23 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Новиков отреагировал на информацию о том, что Российский футбольный союз инициировал переговоры с руководством «Лужников» на предмет определения фиксированной даты проведения финала Фонбет Кубка России. Новиков считает правильным проведение финала лишь в «Лужниках» - он назвал это данью традициям.

- Во времена СССР финалы Кубка по футболу всегда проводились в «Лужниках». Я считаю, что это было бы правильным решением. «Лужники» — это не просто чье-то поле, это центральная арена страны, - цитирует слова Новикова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Валерий Новиков
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