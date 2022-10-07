Определены пары пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России

Прошла жеребьёвка пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в которой было сформировано восемь пар.

Все пары 5-го раунда Пути регионов:

«Алания» (Владикавказ) — «Волгарь» (Астрахань)

«Акрон» (Тольятти) — «Пересвет» (Домодедово)

«Шинник» (Ярославль) — «Кубань» (Краснодар)

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Волга» (Ульяновск)

«Уфа» — «Динамо-Брянск»

«Камаз» (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск)

«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Владивосток)

«Родина» (Москва) — «Звезда» (Санкт-Петербург).

Напомним, что в этом году клубы РПЛ начинают участие в Фонбет Кубке России в отдельном групповом этапе, а коллективы остальных дивизионов играют по классическому формату. Решающий поединок текущего розыгрыша Кубка пройдёт в московских «Лужниках» 11 июня.

