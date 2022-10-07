​ЭСК не нашла ошибок в пользу «Спартака» в матче с «Зенитом»

На прошлой неделе «Спартак» разгромил «Зенит» в кубковом матче – 3:0. После игры питерцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС и попросили разобрать несколько решений Виталия Мешкова.

ЭСК установила, что арбитр правильно не удалил Наиля Умярова (23 минута) и Куинси Промеса (45 минута). В первом случае комиссия не увидела акцентированного ударного движения и ударной силы. Во втором же случае отмечается, что контакт открытыми шипами был совершён вскользь без усилия, то есть применения чрезмерной силы не было.

В ноябре «Зенит» и «Спартак» снова пересекутся в Фонбет Кубке России – теперь в Санкт-Петербурге.