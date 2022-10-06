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Кубок России

​Кубковые финалы могут проходить в «Лужниках» каждый год – идут переговоры

06 Октября 2022 • 18:46 Комментировать

Накануне было объявлено, что финал Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 пройдёт в «Лужниках» 11 июня. Между тем, как сообщает «РБ Спорт», в настоящий момент Российский футбольный союз ведёт переговоры с руководством «Лужников» о проведении кубковых финалов каждый год в фиксированную дату.

Стоит напомнить, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом формате. Представители Премьер-лиги начали турнирную дистанцию с группового этапа, где поводится шесть туров, как в Лиге чемпионов. Остальные клубы пошли по пути регионов с матчами на вылет.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники РФС
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