​Кубковые финалы могут проходить в «Лужниках» каждый год – идут переговоры

Накануне было объявлено, что финал Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 пройдёт в «Лужниках» 11 июня. Между тем, как сообщает «РБ Спорт», в настоящий момент Российский футбольный союз ведёт переговоры с руководством «Лужников» о проведении кубковых финалов каждый год в фиксированную дату.

Стоит напомнить, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается в новом формате. Представители Премьер-лиги начали турнирную дистанцию с группового этапа, где поводится шесть туров, как в Лиге чемпионов. Остальные клубы пошли по пути регионов с матчами на вылет.

Действующим обладателем кубка России является «Спартак».