Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Билялетдинов: «Лужники» — главная арена страны»

06 Октября 2022 • 11:00 Комментировать

Бывший футболист столичного «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о решении РФС провести следующий финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники».

«Правильно сделали. Это главная арена страны, она должна принимать такие соревнования. Других вариантов нет», — заявил экс-полузащитник национальной команды России в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне на главной арене страны встречались московские «Спартак» и «Динамо». «Красно-белые» выиграли долгожданный трофей в ярком поединке усилиями Александра Соболева и Куинси Промеса.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лужники Динияр Билялетдинов Кубок России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
11:00 · Кубок России
Билялетдинов: «Лужники» — главная арена страны»
05 Октября
21:29 · Кубок России
Ивахов: «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков»
20:31 · Кубок России
Попов — о проходе «Уфы» в следующий раунд Фонбет Кубка России: «Победа — это самое главное!»
19:55 · Россия. Премьер-лига
В «Крыльях Советов» отреагировали на слова Генича о задержке зарплаты
19:06 · Кубок России
​Губерниев посмеялся над Слуцким после поражения
18:23 · Кубок России
Сёмин считает, что «Лужники» отлично подходят для проведения финала Фонбет Кубка России
18:14 · Кубок России
Ринат Билялетдинов — о вылете «Рубина»: «Поражение на этой стадии будет шумным»
17:54 · Кубок России
​Слуцкий: «Мы не сдавали матч»
17:33 · Кубок России
​Орлов хочет, чтобы «Зенит» разгромил «Спартак» в ноябре 3
17:16 · Кубок России
​«Рубин» Слуцкого вылетел из Фонбет Кубка России
16:26 · Кубок России
Терюшков поддержал проведение финала Кубка России в «Лужниках»
16:19 · Кубок России
Хачатурянц прокомментировал проведение финала Фонбет Кубка России в «Лужниках»
15:44 · Кубок России
​Игрок «Уфы» вышел на кубковый матч в футболке брата – одну букву пришлось заклеить
15:28 · Кубок России
Колыванов: «Лужники» — прекрасный стадион, там отличное поле»
15:22 · Кубок России
Газзаев высказался о проведении финала Фонбет Кубка России в «Лужниках»
Все новости