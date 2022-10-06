Билялетдинов: «Лужники» — главная арена страны»

Бывший футболист столичного «Локомотива» и «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о решении РФС провести следующий финал Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники».

«Правильно сделали. Это главная арена страны, она должна принимать такие соревнования. Других вариантов нет», — заявил экс-полузащитник национальной команды России в интервью «Чемпионату».

В прошлом сезоне на главной арене страны встречались московские «Спартак» и «Динамо». «Красно-белые» выиграли долгожданный трофей в ярком поединке усилиями Александра Соболева и Куинси Промеса.

