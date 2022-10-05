Ивахов: «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков»

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался после победы над «Черноморцем» в матче 1/32 финала Фонбет Кубка России.

«Наши ребята показали и характер, и мастерство. «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков. Все вместе мы сделаем в Красноярске супер-клуб!» — заявил Ивахов «Спорт-Экспрессу». Функционер добавил, что в клубе растет очень хорошее поколение.

«Енисей» обыграл «Черноморец» в рамках матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0. Стоит отметить, что из-за проблем с логистикой за красноярскую команду играл ее дубль.

В Первой лиге «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 12-ти туров.