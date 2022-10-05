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Кубок России

Ивахов: «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков»

05 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Черноморец Нв
0:1
Енисей
окончен

Директор «Енисея» Алексей Ивахов высказался после победы над «Черноморцем» в матче 1/32 финала Фонбет Кубка России.

«Наши ребята показали и характер, и мастерство. «Енисей» — это клуб единомышленников и настоящих мужиков. Все вместе мы сделаем в Красноярске супер-клуб!» — заявил Ивахов «Спорт-Экспрессу». Функционер добавил, что в клубе растет очень хорошее поколение.

«Енисей» обыграл «Черноморец» в рамках матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со счетом 1:0. Стоит отметить, что из-за проблем с логистикой за красноярскую команду играл ее дубль.  

В Первой лиге «Енисей» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 20 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Енисей Алексей Ивахов
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