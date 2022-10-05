Попов — о проходе «Уфы» в следующий раунд Фонбет Кубка России: «Победа — это самое главное!»

Главный тренер «Уфы» Денис Попов высказался после победы над клубом «Кубань-Холдинг» в матче Фонбет Кубка России (1:0).

«Комментарий один, победа — это самое главное! Больше комментариев нет», — приводит слова Попова официальный сайт башкирского клуба.

Специалист отметил, что соперник его ничем не удивил, просто нужно было забивать свои моменты, а так, это победа на классе.

Сегодня, 5 октября, «Уфа» обыграла «Кубань-Холдинг» со счетом 1:0 в рамках 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и вышла в следующий этап.

В предстоящей встрече башкирцы в гостях сыграют с махачкалинским «Динамо» 9 октября в матче 13-го тура Первой лиги.