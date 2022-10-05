Сёмин считает, что «Лужники» отлично подходят для проведения финала Фонбет Кубка России

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о проведении финала Фонбет Кубка России в «Лужниках».

«Я думаю, что финал всегда нужно проводить там, где можно собрать самую большую аудиторию. Я считаю, что стадион «Лужники» для этого подходит», — заявил Сёмин «Чемпионату».

Минувший финал турнира тоже был проведен в «Лужниках». В нем сошлись «Спартак» и «Динамо» (2:1), собрав почти 70 тысяч зрителей на стадионе.

Напомним, последним местом работы 75-летнего специалиста был «Ростов», который он возглавлял с августа по сентябрь в 2021 году. Под его руководством южане одержали одну победу в семи матчах.