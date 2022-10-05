​Орлов хочет, чтобы «Зенит» разгромил «Спартак» в ноябре

В конце сентября «Спартак» впервые за пять лет обыграл «Зенит». Команда Гильермо Абаскаля разгромила своего принципиального соперника со счётом 3:0 в игре третьего тура групповой стадии Фонбет Кубка России. Известный комментатор Геннадий Орлов хочет, чтобы «Зенит» отыграл все пропущенные мячи, то есть разгромил «Спартак», в ответной встрече в ноябре.

«Каждый может неожиданно проиграть. Даже европейские топ-клубы. Всё бывает. Это был хороший холодный душ для «Зенита». Теперь будет ответный матч, в ноябре. К этой встрече будет ещё больший интерес. Надо отыграть все пропущенные мячи», - сказал Орлов, чьи слова приводит sport24.

Как известно, Геннадий Орлов является болельщиком «Зенита».

«Зенит» и «Спартак» в сезоне 2022/2023 провели уже три очных матча. До кубкового свидания, о котором мы уже сказали, питерцы дважды обыграли москвичей – 4:0 в Суперкубке, 2:1 в чемпионате.