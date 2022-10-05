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Кубок России

Терюшков поддержал проведение финала Кубка России в «Лужниках»

05 Октября 2022 • 16:26 Комментировать

Депутат Государственной думы РФ Роман Терюшков высказался о проведении следующего финала Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники».

«Поддерживаю данное решение. Финал Кубка России — это знаковое событие для футбольного зрителя. Конечно, хочется расширить географию и подарить праздник большого футбола другим субъектам, но на данном этапе Москва — это лучший вариант», – заявил чиновник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Среди аргументов Терюшков выделяет количество фанатов, которое может принять главная арена страны, а также обеспечение высокого уровня безопасности в столице России.

Напомним, что «Лужники» примут второй подряд решающий поединок Фонбет Кубка России. Встреча пройдёт в июне следующего года.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Кубок России Роман Терюшков
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