Хачатурянц прокомментировал проведение финала Фонбет Кубка России в «Лужниках»

Бывший руководитель Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал проведение финала Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники».

«Финал Кубка России будет в «Лужниках»? Это правильное и, самое главное, вовремя анонсированное решение», — заявил экс-президент РПЛ в интервью «Спорт-Экспрессу». Напомним, что ранее сегодня Российский футбольный союз объявил о проведении финала Кубка на главной арене страны в июне следующего года.

Прошлый решающий поединок Фонбет Кубка России также прошёл в «Лужниках». «Спартак» обыграл в драматичном московском дерби «Динамо».

