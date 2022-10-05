​Игрок «Уфы» вышел на кубковый матч в футболке брата – одну букву пришлось заклеить

В среду «Уфа» проводит матч Фонбет Кубка России против клуба «Кубань Холдинг». Защитник уфимской команды Заурбек Плиев вышел на поле в футболке своего брата Константина. На это обращает внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Около фамилии Плиева на спине пришлось заклеить букву «К». Константин Плиев пропускает матч по причине травмы.

Следить за развитием событий в матче «Кубань Холдинг» - «Уфа» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 кубок России разыгрывается по необычной формуле. Для клубов Премьер-лиги турнир начался с группового этапа, в том время как клубы низших лиг играют на вылет в пути регионов.