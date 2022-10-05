Колыванов: «Лужники» — прекрасный стадион, там отличное поле»

Наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов прокомментировал решение РФС о проведении финала Фонбет Кубка России на стадионе «Лужники».

«Если такой выбор был сделан, то его стоит принять. «Лужники» — прекрасный стадион, там отличное поле», — заявил бывший нападающий сборной России в интервью «РБ Спорт». Также он раскритиковал возможность проведения финала в две игры.

Напомним, что стадион «Лужники» примет второй подряд решающий поединок Фонбет Кубка России. В заключительной игре прошлого сезона трофей оспорили столичные «Спартак» и «Динамо». В яркой встрече «красно-белые» одержали историческую победу со счётом 2:1.