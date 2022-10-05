Великий российский тренер Валерий Газзаев высказался о проведении финала Фонбет Кубка России в «Лужниках».

«Считаю, что финал Кубка России надо проводить в «Лужниках». В этом году мы убедились в этом. Во времена СССР финал кубка страны всегда проводился на центральной арене. Такими были «Лужники». Теперь финал кубка России должен всегда проходить на лучшем стадионе», – заявил заслуженный тренер России в интервью «РБ Спорт».

Таким образом, Газзаев полностью поддержал решение Российского футбольного союза, который сегодня объявил о проведении финала Кубка в сезоне 2022/2023 в «Лужниках».

Напомним, что это будет второй подряд решающий матч на главной арене страны. В мае текущего года «Спартак» в драматичном дерби обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

