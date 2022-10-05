Главный тренер «СтавропольАгроСоюза»: «Это незабываемые эмоции, надеюсь, в будущем мы вновь их ощутим»

Наставник «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант поделился своими эмоциями после кубковой игры против нижнекамского «Нефтехимика» (0:3).

«Когда‑то это должно было закончиться. Нужно трезво оценивать свои возможности. Команда из Первой лиги намного сильнее, это было видно по количеству созданных моментов, по уровню мастерства», - сказал главный тренер любительского клуба в эфире «Матч ТВ».

Эйдельнант отметил, что команда выступает для своих фанатов, мотивирующих и поддерживающих клуб, играющий в чемпионате Ставропольского края. Специалист считает, что клуб, выступающий в краевом турнире, не может претендовать на выход в высокие стадии Кубка страны.

Тренер выразил благодарность футболистам за самоотдачу и эмоции, которые они дали руководству и болельщикам.

«Это незабываемые эмоции, надеюсь, в будущем мы вновь их ощутим», - подвёл итог выступлению клуба в Кубке России Кирилл Эйдельнант.