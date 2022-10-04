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Кубок России

В Фонбет Кубке России не осталось любительских клубов

04 Октября 2022 • 19:31 Комментировать
СтавропольАгроСоюз
0:3
Нефтехимик
окончен

В розыгрыше Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 больше не осталось любительских клубов. Дальше всех среди любителей в пути регионов забрался «СтаворопольАгроСоюз». Команда дошла до 1/32 финала, где во вторник уступила «Нефтехимику». Любители пропустили от профессионалов три безответных мяча – 0:3.

Стоит сказать, что в этом сезоне кубок России разыгрывается в новом формате. Для клубов Премьер-лиги турнирный путь начинается с группового этапа.

Действующий обладателем кубка России является «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо».

Протокол игры  
СтавропольАгроСоюз0:3Нефтехимик
  35'Дворецков Филипп (0:1)
  64'Котик Артём (0:2)
  77'Барсов Максим (0:3)
Чернышов Игорь  24'Саверский ВладимирКаблахов ВладиславРымарь ВладиславШевченко Анатолий  83'
Обухов ИгорьШоркин МаксимБердников Алексей  88'Ситдиков Марат 84' (Котов Павел ( 84') Зорин БогданЛайкин Максим 62' (Барсов Максим ( 62') Черкес Евгений IIДворецков Филипп 71' (Школик Игорь ( 71') Терехов Антон 71' (Калугин Никита ( 71') Янушковский Роман  34' 62' (Денисов Роман ( 62') Котик Артём
Запасные: Кеваев ГригорийШиряев Максим
04 октября.

 

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СтавропольАгроСоюз
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