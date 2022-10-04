В Фонбет Кубке России не осталось любительских клубов

В розыгрыше Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 больше не осталось любительских клубов. Дальше всех среди любителей в пути регионов забрался «СтаворопольАгроСоюз». Команда дошла до 1/32 финала, где во вторник уступила «Нефтехимику». Любители пропустили от профессионалов три безответных мяча – 0:3.
Стоит сказать, что в этом сезоне кубок России разыгрывается в новом формате. Для клубов Премьер-лиги турнирный путь начинается с группового этапа.
Действующий обладателем кубка России является «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо».
Протокол игры
|35'Дворецков Филипп (0:1)
|64'Котик Артём (0:2)
|77'Барсов Максим (0:3)
Обухов Игорь•Шоркин Максим•Бердников Алексей• 88'Ситдиков Марат84' (Котов Павел (84') •Зорин Богдан•Лайкин Максим62' (Барсов Максим (62') •Черкес Евгений II•Дворецков Филипп71' (Школик Игорь (71') •Терехов Антон71' (Калугин Никита (71') •Янушковский Роман 34'62' (Денисов Роман (62') •Котик Артём
Запасные: Кеваев Григорий•Ширяев Максим
04 октября.
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