В Фонбет Кубке России не осталось любительских клубов

В розыгрыше Фонбет Кубка России сезона 2022/2023 больше не осталось любительских клубов. Дальше всех среди любителей в пути регионов забрался «СтаворопольАгроСоюз». Команда дошла до 1/32 финала, где во вторник уступила «Нефтехимику». Любители пропустили от профессионалов три безответных мяча – 0:3.

Стоит сказать, что в этом сезоне кубок России разыгрывается в новом формате. Для клубов Премьер-лиги турнирный путь начинается с группового этапа.

Действующий обладателем кубка России является «Спартак». В майском финале «красно-белые» обыграли «Динамо».