Мостовой поделился мнением о ситуации «Зенита» в Фонбет Кубке России

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал положение «Зенита» в Фонбет Кубке России.

«Зенит» обязательно исправит ситуацию в Кубке России, еще три игры впереди — две выиграют, и все!» — приводит слова Мостового Betonmobile.

Эксперт считает, что у «Зенита» достаточно футболистов, которые могут давать результат, но когда команда играет бразильцами и Деяном Ловреном с Вилмаром Барриосом — это одно, а когда выходят без них — это уже совсем другое.

«Сине-бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице группы B Фонбет Кубка России, набрав лишь три очка после трех туров.