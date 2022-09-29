Карпин оценил игру с «Ахматом» на «нормально»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ахматом» (1:3).

- Плюс-минус равная игра была, под контролем. Нам удалось даже забить. Оборонялись где-то больше, но нормально, зато сыграли все. Понятно, что линия обороны в 20-21 год - это средний возраст всей команды. Нормально, дали сыграть, поэтому я считаю, что неплохо.

- Если абстрагироваться от результата, содержанием игры довольны?

- Нет, понятно, что можно лучше. Ребята жалуются про то, что поле, так скажем, не самого лучшего качества, оно мягкое. Все подсели, забились ноги. Это не отговорка, естественно. У двух команд то же самое, естественно. Что-то получилось, что-то нет. Поэтому нормально.