Ташуев: «Главная мотивация, чтобы болельщики получили удовольствие от футбола»

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:1).

- Эмоции нормальные. Я ребят в первую очередь призывал не думать о Кубке, о чемпионате условно, а думать просто о том, что приходят болельщики. Это главная мотивация, чтобы они получили удовольствие от футбола. Я думаю, что мы играли неплохо, наигрывали определенные вещи, что успели сделать за неделю. Команда хорошо подготовлена в целом. Ребята доставили удовольствие болельщикам, создавали много моментов, было много интересных комбинаций.

- Наверное, порадовало то, что пропустив первыми, команда хорошо на это среагировала?

- Да, среагировали. Команда продолжала играть, как будто ничего не было. Это самое важное, чтобы не было состояния неуверенности.