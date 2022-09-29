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Ташуев: «Главная мотивация, чтобы болельщики получили удовольствие от футбола»

29 Сентября 2022 • 17:08 Комментировать
Ахмат
3:1
Ростов
окончен

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (3:1).

- Эмоции нормальные. Я ребят в первую очередь призывал не думать о Кубке, о чемпионате условно, а думать просто о том, что приходят болельщики. Это главная мотивация, чтобы они получили удовольствие от футбола. Я думаю, что мы играли неплохо, наигрывали определенные вещи, что успели сделать за неделю. Команда хорошо подготовлена в целом. Ребята доставили удовольствие болельщикам, создавали много моментов, было много интересных комбинаций.

- Наверное, порадовало то, что пропустив первыми, команда хорошо на это среагировала?

- Да, среагировали. Команда продолжала играть, как будто ничего не было. Это самое важное, чтобы не было состояния неуверенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Ташуев Ахмат
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окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
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