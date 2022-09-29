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Кубок России

«Ахмат» одержал волевую победу в матче Фонбет Кубка России над «Ростовом»

29 Сентября 2022 • 17:01 Комментировать
Ахмат
3:1
Ростов
окончен

Грозненский «Ахмат» сумел одержать волевую победу над «Ростовом». Кавказцы смогли одолеть соперника со счетом 3:1. Дубль в матче оформил Иван Олейников.

Протокол игры  
Ахмат3:1Ростов
  59'Тугарев Роман (0:1)
(1:1) Олейников Иван73'  
(2:1) Олейников Иван79'  
(3:1) Конате Мохамед II88'  
Шелия ГиоргиЖуравлёв ЮрийТимофеев Артём 90' (Иналкаев Абубакар ( 90') Фольмер КириллШвец Антон  27'Трошечкин Александр 65' (Конате Мохамед II ( 65') Агаларов Гамид 65' (Олейников Иван ( 65') Уциев Ризван 46' (Карапузов Владислав ( 46'  87') Богосавац МирославКамилов ВладиславБериша Бернард 46' (Садулаев Лечи ( 46')
Запасные: Кадыров АбубакарТашаев РизванИбишев Турпал-АлиАльсултанов ИмранБыстров МаратОпарин Михаил
Песьяков СергейСильянов Александр 46' (Глебов Данил ( 46'  90') Лангович АндрейМиронов Андрей Сергеевич 89' (Щетинин Кирилл ( 89') Уткин Даниил 46' (Мелёхин Виктор ( 46') Тугарев РоманМельников СтепанГоленков ЕгорПрохин Данила  72'Мухин Александр 64' (Поярков Николай ( 64') Терентьев Денис
Запасные: Полоз ДмитрийНтумба Муамба АртёмКомличенко НиколайЦулая МихаилОсипенко МаксимБайрамян ХоренЧернов Евгений
29 сентября. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).

Видео

Голенков попадает в штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Голенков попадает в штангу (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Песьяков парирует опасный удар Камилова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
Песьяков парирует опасный удар Камилова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Романа Тугарева с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
0:1. Гол Романа Тугарева с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Ивана Олейникова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
1:1. Гол Ивана Олейникова с пенальти (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Ивана Олейникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
2:1. Гол Ивана Олейникова (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Мохамеда Конате (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол
3:1. Гол Мохамеда Конате (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол

«Ахмат» в целом весьма достойно проводит сезон, но, несмотря на ряд неудач в стартовых десяти турах стали поводом для увольнения Андрея Талалаева. Замена в грозненскую команду была найдена быстро. Главным тренером клуба стал Сергей Ташуев, для которого грядущая встреча будет первой на посту наставника. В Фонбет Кубке России «Ахмат» в своей группе идет на третьем месте, имея три очка. От лидера в лице «Ростова» кавказская команда отстает всего на три очка, которые легко можно нивелировать.

«Ростов» в великолепной манере начал чемпионат. Коллектив Валерия Карпина на данный момент является претендентом на титул. По итогам десяти сыгранных в РПЛ туров южане располагаются на второй строчке в турнирной таблице. От лидера в лице «Зенита» отставание составляет всего 4 очка. Не менее успешно команда выглядит и в кубковых матчах, где успела одержать победы над «Динамо» (2:0) и «Оренбургом» (3:1), что позволяет лидировать в своем квартете.

Встреча между «Ахматом» и «Ростовом» началась очень спокойно. Обе команда приноравливались друг к другу, пытаясь найти брешь и слабые места в обороне. Именно по этой причине первый опасный момент в матче возник только в середине первого тайма. Фольмер выдал из глубины поля шикарную диагональ на Агаларова. Тот чуть ли не спиной сумел обработать мяч, вышел на свидание с Песьяковым, однако не смог перебросить оппонента в ближнем бою. Через мгновение коллектив Ташуева создал еще один голевой момент, в ходе которого Александр Трошечкин приблизился к штрафной гостей и прострелил точно на Тимофеева, но тот в касание направил мяч над перекладиной. Очевидно, что «Ахмат» почувствовал, что может выйти вперед и победить.

Ближе к 30 сыгранным минутам Швец был близок к тому, чтобы оставить свою команду в меньшинстве, когда в центральном круге сбил Алексея Миронова. Амелин, работающий на игре, обратился к системе «ВАР», однако принял решение показать нарушителю «горчичник». Совсем скоро «Ахмат» не использовал свой третий момент после того, как в результате прострела Трошечкин был по воротам Песьякова зряче, но тот снова смог среагировать в рамке и спасти свой коллектив.

Интересно, что в концовке первого тайма «Ростов» создал свой момент у ворот соперника. Уткин правой ногой выдал мяч из центрально зоны. Голенков пробил головой в дальний угол, и мяч стукнулся в штангу. Миронов играл на подборе, но угодил в Шелию, подоспевшего на добивание. При счете 0:0 оппоненты ушли на перерыв, но второй тайм обещал стать жарким и ярким на события.

В перерыве в составе «Ростова» появились Мелехин и Глебов, а в стане «Ахмата» вышли Садулаев и Карапузов. На 59-й минуте игры «Ростов» заработал 11-метровый удар после фола Кирилла Фольмера. Тугарев подошел к мячу и катнул сферу в правый от себя нижний угол, в то время, как Шелия завалился в противоположную сторону – 0:1. Забитый мяч не был справедливым исходом игры, а потому и 11-метровый в рамку ростовчан выглядел, как логичный исход 70 минут матча. Олейникова сбил в своей штрафной локтем Прохин, и рефери при помощи «ВАР» определил нарушение правил. Исполнять приговор в действие пошел сам же пострадавший, который уверенно пробил практически под перекладину. Песьяков в падении пытался достать до снаряда, но все равно не смог переправить его через планку – 1:1.

На 79-й минуте встречи Олейникову было суждено стать героем матча, ведь Иван оформил дубль в ворота соперника. Он в ходе атаки своей команды оставил мяч на Камилова, который пробил в Песьякова. Сергей отбил мяч перед собой, а первый на подбор подоспел Олейников, переправивший сферу в створ. Ну, а установить итоговый счет на табло было суждено Мохамеду Конате, который уверенно замкнул передачу Лечи Садулаева в холе яростной контратаки «Ахмата». 3:1, «Ростов» терпит первое поражение в сезоне в официальных матчах.

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окончен Ахмат 3:1 Ростов 2.20 3.40 3.30
29.09  17:30 Факел ... Крылья Советов 3.30 3.55 2.19
29.09  20:30 Спартак Москва ... Зенит 3.95 4.10 1.85
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