Президент «Урала»: «Выигрывать всегда приятно, это поднимает боевой дух»

Президент «Урала» Григорий Иванов доволен успехом своей команды - в третьем туре группового раунда Фонбет Кубка России «Урал» снова переиграл «Торпедо», после того, как в матче чемпионата уральцы также оказались сильнее. По мнению Иванова, не очень частые победы «Урала», тем не менее, поднимают боевой дух команды.

- Всегда приятно выигрывать, это будет поднимать боевой дух ребят. Шансы есть всегда - и в чемпионате, и в кубке. Конечно, мы довольны, что набрали шесть очков, будем играть дальше, чтобы пройти в следующий этап кубка, - цитирует слова Григория Иванова новостное агентство ТАСС.