Галактионов: «Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Насыщенный сейчас получается график. Сразу после матчей сборных игра Кубка России. Какова была логистика команды, учитывая, что и вы, и игроки еще в субботу играли в Беларуси, а в среду уже вам играть в Краснодаре?

- Логистика? Вчера поздно прилетели, но успели провести тренировочное занятие уже здесь в Краснодаре. Сегодня уже готовились непосредственно к игре. Дорога заняла длительное время, но это нормальное явление для сегодняшнего дня. Все команды в одинаковых условиях, надо принимать это и играть.

- У вас еще и выезд, это осложняет дело. Обращает на себя внимание присутствие в старте Михайлова и Александрова. Сколько времени они готовы провести на поле? Планируете ли замены? Потому что парни получили хорошую нагрузку в матче за сборную?

- Они готовы, они были с нами, в игровом тонусе. Это один из определяющих моментов, плюс те футболисты, которые здесь, проводили тренировочную сессию, они тоже были под хорошими нагрузками, они готовы. Поэтому выбрали сегодня наиболее оптимальный состав с учетом определенных взаимодействий, поэтому попытаемся реализовать сегодня наши задумки.