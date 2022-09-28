Президент «Торпедо» Геркус прокомментировал поражение от «Урала»

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал неудачный поединок в Фонбет Кубке России против екатеринбургского «Урала».

«Второй тайм понравился, первый — нет. Гол пропустили после цепочки ошибок — не вышли из раздевалки. Потом слишком долго приходили в себя, перестраивали игру», – приводит слова бывшего руководителя «Локомотива» издание ТАСС. Геркус отметил, что обидно терпеть поражения на фоне хорошего перформанса во второй половине.

«Торпедо» уступило «Уралу» с минимальным счётом, пропустив от Алексея Каштанова на первой же минуте. В конце игры венгерский новичок «автозаводцев» Марк Коста не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

